Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"
Киев • УНН
Люблинская полиция провела "мероприятия по установлению личности" вблизи польско-белорусской границы после сообщений о задержании в этом районе украинского журналиста Михаила Ткача и оператора.
Люблинская полиция проводила действия "по установлению личности" в пограничной зоне после сообщений о задержании возле польско-белорусской границы украинского журналиста Михаила Ткача и оператора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Люблинской полиции в соцсети X.
Офицеры полиции Люблинского гарнизона приняли меры в связи с необходимостью установить личности людей, пребывание которых в пограничной зоне обеспокоило жителей. Выяснив личности, люди покинули отделение полиции
Правоохранители не уточнили имена и национальность людей, в отношении которых принимали меры.
Контекст
27 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил, что его и оператора задержали возле польско-белорусской границы. По его словам, его задержали в тот момент, когда он снимал материал о транзите продукции между Польшей и россией и беларусью. Журналист уверяет, что поляки частично удалили их отснятые материалы.
Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, что вмешался в дело журналистов.
"Снимали движение по железной дороге, запустили дрон. Полиция решила проверить, кто это, чтобы не оказалось, что это провокаторы. Дело решили быстро", - рассказал Зварыч.
Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"
Люблинская полиция провела "мероприятия по установлению личности" вблизи польско-белорусской границы после сообщений о задержании в этом районе украинского журналиста Михаила Ткача и оператора.
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