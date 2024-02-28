Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

Эксклюзив
Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ
  •  2752 просмотра

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  128359 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  155691 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
27.02.24  •  147017 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  166326 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  181209 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  167772 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  162132 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  152471 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  141634 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:27  •  5358 просмотра

Read in English

Люблинская полиция провела "мероприятия по установлению личности" вблизи польско-белорусской границы после сообщений о задержании в этом районе украинского журналиста Михаила Ткача и оператора.

Люблинская полиция проводила действия "по установлению личности" в пограничной зоне после сообщений о задержании возле польско-белорусской границы украинского журналиста Михаила Ткача и оператора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Люблинской полиции в соцсети X.

Офицеры полиции Люблинского гарнизона приняли меры в связи с необходимостью установить личности людей, пребывание которых в пограничной зоне обеспокоило жителей. Выяснив личности, люди покинули отделение полиции

- говорится в сообщении.

Правоохранители не уточнили имена и национальность людей, в отношении которых принимали меры. 

Контекст

27 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил, что  его и оператора задержали возле польско-белорусской границы. По его словам, его задержали в тот момент, когда он снимал материал о транзите продукции между Польшей и россией и беларусью. Журналист уверяет, что поляки частично удалили их отснятые материалы.

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, что вмешался в дело журналистов.

"Снимали движение по железной дороге, запустили дрон. Полиция решила проверить, кто это, чтобы не оказалось, что это провокаторы. Дело решили быстро", - рассказал Зварыч.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоНаши за границей
lyublinЛюблин
ukrainaУкраина
polshaПольша
Затримання Ткача у Польщі: правоохоронці підтвердили "заходи через необхідність встановлення особи"
Tkach's detention in Poland: law enforcement confirms "measures due to the need to identify him"
Новости по теме

Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

Люблинская полиция провела "мероприятия по установлению личности" вблизи польско-белорусской границы после сообщений о задержании в этом районе украинского журналиста Михаила Ткача и оператора.

Общество •   •  5358 просмотра
Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Спикеры 23 парламентов и президент Европейского парламента призвали спикера Палаты представителей Конгресса США вынести на голосование законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи и способствовать его принятию.

Война •   •  12467 просмотра
"Украине нужно оружие": главы более 20 парламентов написали письмо спикеру Джонсону

Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Служба безопасности Украины задержала сотрудницу Харьковского университета, которая передавала россиянам разведывательную информацию об обороне города, в частности о расположении украинских средств противовоздушной обороны, фортификационных сооружений и перемещении войск.

Война •   •  11343 просмотра
Чиновница харьковского университета передавала россиянам разведданные об обороне города - СБУ

Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Украина сможет подписать соглашение по безопасности с США только после того, как Конгресс одобрит дальнейшую помощь Украине.

Политика •   •  10985 просмотра
Кулеба о соглашении по безопасности с США: "Сначала деньги, потом подписание"

Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

В марте специальный посол Китая Ли Хуэй посетит Украину, Россию и несколько стран ЕС для проведения второго раунда "челночной дипломатии", чтобы обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Война •   •  12439 просмотра
Спецпредставитель Китая посетит Украину, РФ и страны ЕС с целью второго раунда "челночной" дипломатии

Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Большая колонна из около 60 российских военных машин, включая боевые машины пехоты БМП-2 и бронетранспортеры МТ-ЛБ, прибыла в минск, беларусь.

Война •   •  11402 просмотра
Большая колонна российской техники прибыла в минск - партизаны

Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Зеленский встречается с премьер-министром Албании Рамой в Тиране.

Политика •   •  11942 просмотра
Началась встреча Зеленского с премьером Албании с премьером Албании

Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Министр иностранных дел Албании приветствовал своего украинского коллегу, чтобы обсудить укрепление двусторонних связей и поддержку Албанией мирных усилий Украины и ее европейских стремлений.

Политика •   •  10792 просмотра
Кулеба встретился с главой МИД Албании: обсудили укрепление двусторонних связей и поддержку Украины

Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

Вице-премьер-министр Михаил Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации судебной системы Украины путем обновления концепции электронного суда и добавления электронных исполнительных документов в приложение "Дія".

Политика •   •  10348 просмотра
Федоров объявил о планах дальнейшей цифровизации суда: часть сервисов будет в онлайне и в "Дія"

россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа

Ночью россияне нанесли ракетный удар по Покровску, разрушив университет, школу, 10 многоквартирных домов, 4 частных дома, почтовое отделение, 2 административных здания и дом культуры.

Война •   •  11588 просмотра
россияне ночью ударили ракетами по Покровску: разрушены университет и школа