Задержание Ткача в Польше: правоохранители подтвердили "меры из-за необходимости установления личности"

Люблинская полиция проводила действия "по установлению личности" в пограничной зоне после сообщений о задержании возле польско-белорусской границы украинского журналиста Михаила Ткача и оператора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Люблинской полиции в соцсети X.

Офицеры полиции Люблинского гарнизона приняли меры в связи с необходимостью установить личности людей, пребывание которых в пограничной зоне обеспокоило жителей. Выяснив личности, люди покинули отделение полиции - говорится в сообщении.

Правоохранители не уточнили имена и национальность людей, в отношении которых принимали меры.

Контекст

27 февраля журналист "Украинской правды" Михаил Ткач заявил, что его и оператора задержали возле польско-белорусской границы. По его словам, его задержали в тот момент, когда он снимал материал о транзите продукции между Польшей и россией и беларусью. Журналист уверяет, что поляки частично удалили их отснятые материалы.

Посол Украины в Польше Василий Зварич заявил в интервью польскому изданию Wirtualna Polska, что вмешался в дело журналистов.

"Снимали движение по железной дороге, запустили дрон. Полиция решила проверить, кто это, чтобы не оказалось, что это провокаторы. Дело решили быстро", - рассказал Зварыч.