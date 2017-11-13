Затриману на хабарі в 5 млн доларів чиновницю ФГВФО знову взяли під варту

Апеляційний суд міста Києва скасував рішення Печерського суду про зміну запобіжного заходу чиновниці, затриманій на хабарі в 5 млн доларів, залишивши в силі утримання під вартою з альтернативою внесення 130 млн грн застави. В Апеляційному суді зазначили, що рішення Печерського суду про зменшення ризиків приховування від слідства є передчасним.

“Колегія суддів, перевіривши доводи клопотання захисника на предмет зменшення ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, приходить до висновку, що слідчим суддею занадто багато уваги було приділено даними, що характеризують особистість підозрюваної ОСОБА_3 та іншими даними про неї, але в недостатній мірі були враховані конкретні обставини кримінального провадження, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБІ_3 в разі визнання її винною в скоєному кримінальному правопорушенні, а також суспільна небезпека самого кримінального злочину, у вчиненні якого вона підозрюється.

Зокрема, станом на 4 серпня 2017 року постановою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва були встановлені докази і обставини, які давали і в даний час дають достатні підстави вважати, що підозрювана може ховатися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та інших осіб у виробництві, а також перешкоджати кримінального провадження іншим чином, тобто ці ризики є реальними і з урахуванням всіх обставин, передбачених ст. 178 КПК України, не дають на цьому етапі кримінального провадження підстав для зміни підозрюваної запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою, з визначенням застави у розмірі 81 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка становить 130 млн гривень, на інший більш м’який запобіжний захід”, - повідомляється в судових матеріалах.

Нагадаємо, в червні Генеральна прокуратура України затримала на хабарі 5 млн доларів співробітницю Фонду гарантування вкладів фізосіб — ліквідатора “АКТАБАНК”. Ці гроші вона вимагала від колишнього керівництва банку за не створення штучних проблем, зокрема, “невжиття заходів по визнанню в судовому порядку марними угод, укладених в 2014 році зазначеним банком з позичальниками і вкладниками, а також невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду в безперешкодне погашення банківською установою зобов’язань перед кредиторами та нездійснення реалізації високоліквідних активів зазначеного банківської установи на аукціонах за заниженими цінами", - йдеться у судових матеріалах.

Отже, співробітниця ФГВФО обіцяла створити штучні проблеми для клієнтів банку, які, в свою чергу, завдадуть шкоди діловій репутації колишнього голови правління “АКТАБАНК”.

Раніше УНН повідомляв, співробітники ФГВФО масово порушують права людей, маніпулюючи правом визнавати банківські договори нікчемними. Найбільше від дій ФГВФО страждають вкладники ліквідованих банків, які не можуть отримати свої гроші в строк.

У випадку з банком “Михайлівський”, ФГВФО заробив на кожному вкладника до 500 дол.