Задержанную на взятке в 5 млн долларов чиновницу ФГВФЛ снова взяли под стражу

Апелляционный суд города Киева отменил решение Печерского суда об изменении меры пресечения, чиновнице, задержанной на взятке в 5 млн долларов, оставив в силе содержание под стражей с альтернативой внесения 130 млн грн залога.

В Апелляционном суде отметили, что решение Печерского суда об уменьшении рисков сокрытия от следствия является преждевременным.

“Коллегия судей, проверив доводы ходатайства защитника на предмет уменьшения рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины, приходит к выводу, что следственным судьей слишком много внимания было уделено данным, характеризующим личность подозреваемого ЛИЦО_3 и другим данным о ней, но в недостаточной степени были учтены конкретные обстоятельства уголовного производства, тяжесть наказания, которое грозит ЛИЦУ_3 в случае признания ее виновной в содеянном уголовном правонарушении, а также общественная опасность самого уголовного преступления, в совершении которого оно подозревается.

В частности, по состоянию на 4 августа 2017 года постановлением следственного судьи Печерского районного суда города Киева были установлены доказательства и обстоятельства, которые давали и в настоящее время дают достаточные основания полагать, что подозреваемая может скрываться от органов досудебного расследования и суда, незаконно влиять на свидетелей и других лиц в производстве, а также препятствовать уголовному производству иным образом, то есть эти риски являются реальными и с учетом всех обстоятельств, предусмотренных ст. 178 УПК Украины, не дают на этом этапе уголовного производства оснований для изменения подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей, с определением залога в размере 81 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, которая составляет 130 млн гривен, на другую более мягкую меру пресечения”, — сообщается в судебных материалах.

Напомним, в июне Генеральная прокуратура Украины задержала на взятке 5 млн долларов сотрудницу Фонда гарантирования вкладов физлиц — ликвидатора “АКТАБАНК”. Эти деньги она требовала от бывшего руководства банка за не создание искусственных проблем, в частности, “непринятие мер по признанию в судебном порядке бесполезными сделок, заключенных в 2014 году указанным банком с заемщиками и вкладчиками, а также невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в беспрепятственное погашение банковским учреждением обязательств перед кредиторами и неосуществление реализации высоколиквидных активов указанного банковского учреждения на аукционах по заниженным ценам.

Сотрудница Фонда гарантирования вкладов обещала создать искусственные проблемы для клиентов банка, которые, в свою очередь, нанесут ущерб деловой репутации бывшего председателя правления “АКТАБАНК”.

Ранее УНН сообщал, сотрудники ФГВФЛ массово нарушают права людей, манипулируя правом признавать банковские договора ничтожными. Больше всего от действий ФГВФЛ страдают вкладчики ликвидированных банков, которые не могут получить свои деньги в срок.

В случае с банком “Михайловский”, ФГВФЛ заработал на каждом вкладчике до 500 долларов.