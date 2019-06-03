Затриманий за вибух у Ліоні назвав свій мотив

Через кілька днів після вибуху в Ліоні, в результаті якого постраждали 14 осіб, в п'ятницю головний підозрюваний був обвинувачений і поміщений в слідчий ізолятор. Перебуваючи під вартою у поліції, він нарешті пояснив слідчим свій мотив.

24-річний Мохамед Хічем М., як повідомляється, спочатку заперечував скоєння злочину, але потім зізнався. Слідчим він спочатку сказав, що "пообіцяв найглибшу відданість" угрупованню "Ісламська держава" і "визнав, що кинув вибуховий пристрій перед пекарнею у Ліоні 24 травня".

Згідно з інформацією видання, молодий чоловік заявив, що він вибрав ціллю пекарню, щоб викликати "почуття невпевненості" щодо "звичайного" місця, куди люди ходять щодня.

Він пояснює, що він свідомо використовував перекис ацетону як вибухівку, а не нітрогліцерин, тому що його метою, за його словами, було не вбити, а "посіяти страх". Тепер слідчі повинні будуть визначити, чи відповідають ці заяви доказам, знайденим на місці події.

Мохамед Хічем М. також сказав, що він залишив докази, щоб поліція змогла знайти його. Його мета полягає в тому, щоб радикалізувати своїх співкамерників, які потрапили до в'язниці, пише видання. Також, за інформацією видання, який підозрюваний наразі у в'язниці Санте в Парижі, не має контактів з іншими ув'язненими.

Що стосується вибору дати нападу, підозрюваний сказав, що вчинив цей терористичний акт напередодні європейських виборів 26 травня, щоб "підняти голос крайніх правих".