Підозрюваний у справі про вибух в Ліоні купив компоненти бомби через інтернет на своє ім'я

За її інформацією, під час обшуку в його квартирі слідчі виявили матеріали, які раніше використовували для створення вибухових пристроїв організатори терактів в Брюсселі і у Франції. В історії його замовлень крім реактивів були присутні також батарейки і мікросхеми, які могли бути використані для віддаленого підриву. Завдяки тому, що частина елементів бомби, що спрацювала 24 травня, залишилися цілі, слідчі змогли провести аналіз останніх покупок місцевих жителів.

“Поки нічого не було знайдено з того, що б вказувало на його зв’язок з радикальним ісламом, — наводить газета слова джерела, близького до розслідування. — Після затримання він мало говорить”. Слідчі також поки не з’ясували, чому молода людина могла зважитися підірвати саме те кафе на вулиці Віктора Гюго.

Газета уточнює, що Мохамед народився в алжирському місті Оран в 1992 році, захоплювався медициною, а пізніше — інформаційними технологіями. У 2017 році він приїхав до Франції до своєї сім’ї за студентською візою і записався в Ліонську школу інформатики Epitech. Директор школи у відповідь на запит газети Le Figaro спростував цю інформацію, заявивши, що підривник ніколи не вчився у них. Однак студенти заявили цій же газеті, що знайшли профіль зі схожою назвою у внутрішній мережі і він був видалений через годину, після появи в ЗМІ згадки школи.

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Ім’я Мохамеда Хішема М. також вперше фігурує в новинному матеріалі. Ще вдень глава МВС Франції Крістоф Кастанер закликав ЗМІ не намагатися дізнатися і опублікувати персональні дані підозрюваного, оскільки, за його словами, ще не все підтверджено. Він уточнив лише, що після події поліції знадобилося 72 години на те, щоб обчислити підозрюваного. Також, за його словами, учасники розслідування прослухали понад 300 телефонних переговорів і переглянули багато годин відеозаписів з міських камер спостереження.

Нагадаємо, за даними слідства, чоловік кинув сумку з вибухівкою поблизу хлібної крамниці. Унаслідок вибуху постраждали 12 людей. При цьому в Ліоні використовувався той самий тип вибухівки, що і в терактах у Парижі та Брюсселі.