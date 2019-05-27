Поліція затримала вже 4 підозрюваних в організації вибух у Ліоні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У справі підриву вибухівки в центрі французького Ліона правоохоронці затримали вже чотирьох людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Головний підозрюваний - 24-річний алжирський студент, який вивчав інформатику. Також затримано його батьків і ще одного родича - 17 річного учня. Поліція також допитує сестру головного підозрюваного, проте без запобіжного заходу.
За словами експертів, вибуховий пристрій був малопотужним, проте якісним.
За даними слідства, чоловік кинув сумку з вибухівкою поблизу хлібної крамниці. Унаслідок вибуху постраждали 12 людей. При цьому в Ліоні використовувався той самий тип вибухівки, що і в терактах у Парижі та Брюсселі.