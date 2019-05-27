У Франції затримали підозрюваного у вибуху в Ліоні
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Франції правоохоронці затримали підозрюваного в організації вибуху в Ліоні. Про це повідомив у понеділок глава МВС Франції Крістоф Кастанер в своєму Twitter, передає УНН.
"Підозрюваний тільки що був затриманий", - написав Кастанер.
Він подякував за спільні зусилля антитерористичний підрозділ поліції, судову поліцію Ліона, Генеральну дирекцію внутрішньої безпеки та антитерористичну секцію прокуратури Парижа.
"Їх спільні дії мають вирішальне значення", - додав глава МВС.
Нагадаємо, вибух, в результаті якого постраждали 13 людей, стався в п'ятницю на пішохідній вулиці Віктора Гюго в центрі Ліона. Слідчі схиляються до версії про вибух саморобного пристрою з вражаючими елементами у вигляді фрагментів цвяхів і болтів. Камери відеоспостереження на довколишніх магазинах зафіксували, як чоловік 30-35 років під'їхав на велосипеді близько 17:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом) до булочної і залишив там сумку.
Як повідомляв УНН, раніше поліція Франції опублікувала фотографії підозрюваного у скоєнні вибуху в Ліоні.