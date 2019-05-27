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Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе

Киев  •  УНН

 • 11839 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Во Франции правоохранители задержали подозреваемого в организации взрыва в Лионе. Об этом сообщил в понедельник глава МВД Франции Кристоф Кастанер в своём Twitter, передаёт УНН.

"Подозреваемый только что был задержан", - написал Кастанер.

Он поблагодарил за совместные усилия антитеррористическое подразделение полиции, судебную полицию Лиона, Генеральную дирекцию внутренней безопасности и антитеррористическую секцию прокуратуры Парижа.

"Их совместные действия имеют решающее значение", - добавил глава МВД.

Напомним, взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 по Киеву) к булочной и оставил там сумку.

Как сообщал УНН, ранее полиция Франции опубликовала фотографии подозреваемого в совершении взрыва в Лионе.

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