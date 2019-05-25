Поліція Франції опублікувала нові фотографії підозрюваного у скоєнні вибуху в Ліоні

“Нові фотографії та опис людини, підозрюваного в причетності до вибуху на вулиці Віктора Гюго, — говорить розміщене під фотографіями повідомлення. — Якщо у вас є інформація, допоможіть нам, зателефонуйте 197”.

Також на одній з фотографій наводиться опис цієї людини. Так, згідно з кадрам, чоловік був одягнений в темну сорочку з засуканими рукавами і світлі шорти-бермуди, на плечах у нього був чорний рюкзак.

Вибух, в результаті якого постраждали 13 людей, стався в п’ятницю на пішохідній вулиці Віктора Гюго в центрі Ліона. Слідчі схиляються до версії про вибух саморобного пристрою з вражаючими елементами у вигляді фрагментів цвяхів і болтів. Камери відеоспостереження на довколишніх магазинах зафіксували, як чоловік 30-35 років під’їхав на велосипеді близько 17:30 за місцевим часом (18:30 у Києві) до булочної і залишив там сумку.

[#AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon, rue Victor Hugo.

Si vous avez des informations, #AidezNous.

Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd