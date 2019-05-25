Прокуратура Франції: ми не виключаємо версію "терористичної змови" під час вибуху в Ліоні

“(Підрозділ) прокуратури Парижа, відповідальний за боротьбу з тероризмом, відкрив розслідування за статтею „терористична змова“, але потрібно дочекатися результатів розслідування, дорученого управління судової поліції”, — сказала вона. Також декількома хвилинами раніше в ефірі телеканалу BFM Беллубе підкреслила, що “поки рано кваліфікувати цю (подію) як теракт”. “Підозрюваний все ще на волі”, — додала вона в інтерв’ю телеканалу.

У свою чергу мер другого округу Ліона Дені Бролік’є повідомив, що влада змогла обчислити маршрут, яким пересувався підозрюваний. “Людина, про яку йде мова, потрапила в поле зору міських камер, і ми змогли обчислити її маршрут туди і назад”, — сказав він.

Голова окружної адміністрації додав, що, згідно з даними, якими він володіє, “вибуховий пристрій був не дуже потужний”. “В результаті вибуху майже не було шкоди, тільки розбите скло в холодильнику, де перебував пристрій, — пояснив він. — На щастя, поранення виявилися лише дотичними і досить легкими. Це були металеві елементи, а також уламки скла”.

Як повідомляв УНН, залізничний вокзал Ліона оточили через невідому сумку.