Прокуратура Франции: мы не исключаем версию "террористического заговора" во время взрыва в Лионе

“(Подразделение) прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье „террористический сговор“, но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции”, — сказала она. Также несколькими минутами ранее в эфире телеканала BFM Беллубе подчеркнула, что “пока рано квалифицировать это (происшествие) как теракт”. “Подозреваемый все еще на свободе”, — добавила она в интервью телеканалу.

В свою очередь мэр второго округа Лиона Дени Броликье сообщил, что власти смогли вычислить маршрут, по которому передвигался подозреваемый. “Человек, о котором идет речь, попал в поле зрения городских камер, и мы смогли вычислить его маршрут туда и обратно”, — сказал он.

Глава окружной администрации добавил, что, согласно данным, которыми он располагает, “взрывное устройство было не очень мощное”. “В результате взрыва почти не было ущерба, только разбито стекло в холодильнике, где находилось устройство, — пояснил он. — К счастью, ранения оказались лишь касательными и довольно легкими. Это были металлические элементы, а также осколки стекла”.

Как сообщал УНН, железнодорожный вокзал Лиона окружили из-за неизвестной сумку.