Залізничний вокзал Ліона оточили через невідому сумку
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Служба безпеки оточила вокзал Ліон-Перраш через сумку, виявлену в переході до автобусів. Про це в п’ятницю повідомила газета Le Progres через кілька годин після вибуху на пішохідній вулиці Віктора Гюго, пише УНН.
За даними видання, співробітники безпеки Національної компанії залізниць Франції (SNCF) досліджують територію вокзалу разом з кінологами. Інформації про підсумки перевірки поки не надходило.
Видання також повідомляє, що на площі Белленкур, яка розташована неподалік, працюють сапери. Газета публікує фотографію з місця подій, де одягнений у важкий спецкостюм сапер обстежує щось біля огорожі в сквері.
Префектура регіону Овернь-Рона-Альпи закликала не поширювати неправдиву інформацію в соціальних мережах, повідомивши про появу фальшивих новин про нові вибухи в місті. Також влада оголосила про закриття станцій метро Ampere і Bellecour, розташованих поблизу від місця вибуху.
Вибух стався в п'ятницю на пішохідній вулиці Віктора Гюго в центрі Ліона. Слідчі схиляються до версії про вибух саморобного пристрою з уражаючими елементами у вигляді різаних цвяхів і болтів.