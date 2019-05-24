Железнодорожный вокзал Лиона окружили из-за неизвестной сумку
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Служба безопасности оцепила вокзал Лион-Перраш из-за сумки, обнаруженной в переходе к автобусам. Об этом в пятницу сообщила газета Le Progres через несколько часов после взрыва на пешеходной улице Виктора Гюго, пишет УНН.
По данным издания, сотрудники безопасности Национальной компании железных дорог Франции (SNCF) исследуют территорию вокзала вместе с кинологами. Информации об итогах проверки пока не поступало.
Издание также сообщает, что на площади Белленкур, расположенной неподалеку, работают саперы. Газета публикует фотографию с места событий, где облаченный в тяжелый спецкостюм сапер обследует что-то возле ограды в сквере.
Префектура региона Овернь-Рона-Альпы призвала не распространять ложную информацию в соцсетях, сообщив о появлении фальшивых новостей о новых взрывах в городе. Также власти объявили о закрытии станций метро Ampere и Bellecour, расположенных поблизости от места взрыва.
Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде резаных гвоздей и болтов.