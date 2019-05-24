У французькому Ліоні прогримів вибух, є поранені

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. У французькому місті Ліон стався вибух, в результаті якого, щонайменше, вісім осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Progres.

За попередніми даними, близько 17:30 на вулиці Віктора Гюго вибухнув ящик.

За даними видання, вибуховий пристрій був захований в ящику зі цвяхами, шурупами і болтами.

В результаті вибуху поранено 8 осіб, у тому числі 8-річну дитину.

Нагадаємо, в місті Марганець, Дніпропетровська область, на вулиці вибухнула граната. В результаті одна людина загинула, троє поранені.

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l

— Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) May 24, 2019

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