У французькому Ліоні прогримів вибух, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. У французькому місті Ліон стався вибух, в результаті якого, щонайменше, вісім осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Progres.
За попередніми даними, близько 17:30 на вулиці Віктора Гюго вибухнув ящик.
За даними видання, вибуховий пристрій був захований в ящику зі цвяхами, шурупами і болтами.
В результаті вибуху поранено 8 осіб, у тому числі 8-річну дитину.
Нагадаємо, в місті Марганець, Дніпропетровська область, на вулиці вибухнула граната. В результаті одна людина загинула, троє поранені.
Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l— Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) May 24, 2019