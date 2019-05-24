Во французском Лионе прогремел взрыв, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Во французском городе Лион произошел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, восемь человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Progres.
По предварительным данным, около 17:30 на улице Виктора Гюго взорвался ящик.
По данным издания, взрывное устройство было спрятано в ящике с гвоздями, шурупами и болтами.
В результате взрыва ранены 8 человек, включая 8-летнего ребенка.
Напомним, в городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната. В результате один человек погиб, трое ранены.
Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l— Le Progrès Rhône (@leprogresrhone) May 24, 2019