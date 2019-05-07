Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100054 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104476 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107278 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108580 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134054 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113792 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144858 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130274 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130327 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены

Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. В городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое - ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в г. Марганец, в результате которого погиб человек. Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых - сотрудник группы реагирования патрульной полиции", - говорится в сообщении.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор.

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