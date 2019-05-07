Взрыв гранаты в Марганце: один человек погиб, трое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В городе Марганец, Днепропетровская область, на улице взорвалась граната. В результате взрыва один человек погиб, трое - ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.
"Полиция устанавливает обстоятельства взрыва гранаты в г. Марганец, в результате которого погиб человек. Также в результате взрыва были ранены три человека, среди которых - сотрудник группы реагирования патрульной полиции", - говорится в сообщении.
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По данным правоохранителей, инцидент произошел 7 мая в 15:54 на улице Лермонтова. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор.