На Київщині від вибуху тротилу загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Київській області 26-річний чоловік загинув від вибуху тротилу. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації поліції в Київській області.
Вибух стався в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району. Ще троє місцевих жителів 21, 27 та 38-річного віку отримали травми різного ступеню тяжкості і доправлені до лікарні.
Встановлено, що четверо товаришів збирались на риболовлю і один з них вирішив сконструювати вибуховий пристрій з тротилових шашок та запалів від ручних гранат.
Від необережного поводження, за попередніми даними, вибухнуло 400 гр. тротилу.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Макарівського відділення поліції та працівники вибухотехнічного підрозділу поліції Київщини.
У поліції повідомили, що під час проведення огляду будинку, де від вибуху пошкоджено двері та вікна, працівники поліції виявили та вилучили 2 тротилових шашки, вагою 200 та 400 гр. та 4 запали до гранат.