В Киевской области от взрыва тротила погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киевской области 26-летний мужчина погиб от взрыва тротила. Об этом УНН сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области.
Взрыв произошел в одном из частных домов села Вольное Макаровского района. Еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.
Установлено, что четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство из тротиловых шашек и запалов от ручных гранат.
От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Макаровского отделения полиции и работники взрывотехнического подразделения полиции Киевщины.
В полиции сообщили, что при проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли 2 тротиловых шашки весом 200 и 400 гр. и 4 запала к гранатам.