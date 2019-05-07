Вибух гранати у Марганці: одна людина загинула, троє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. У місті Марганець, Дніпропетровська область, на вулиці вибухнула граната. У результаті вибуху одна людина загинула, троє - поранені, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Дніпропетровській області.
"Поліція встановлює обставини вибуху гранати у м. Марганець, внаслідок якого загинула людина. Також в результаті вибуху було поранено трьох осіб, серед яких - співробітник групи реагування патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
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За даними правоохоронців, подія сталася 7 травня о 15:54 на вулиці Лермонтова. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Встановлюються всі обставини події.
Нагадаємо, на Харківщині невідомі кинули гранату на подвір’я.