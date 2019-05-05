На Харківщині невідомі кинули гранату на подвір’я
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У Харківській області невідомі кинули гранату на подвіря житлового будинку. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП області.
Подія сталася 4 травня близько 13:00. До поліції звернулась 50-річна мешканка міста Вовчанськ Харківської області та повідомила, що під час обходу подвір'я свого домоволодіння вона виявила воронку та пошкоджений шиферний паркан.
Жінка також повідомила, що напередодні вночі почула хлопок на вулиці. Прокинувшись, вона вийшла на вулицю, але у темряві нічого не побачила.
При огляді місця події спеціалісти вибухотехнічного управління встановили, що стався вибух гранати "Ф-1". З місця події вилучено спусковий важіль та уламки боєприпасу.
На щастя ніхто не постраждав.
У поліції повідомили, що за даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.
Поліцією вживаються заходи по встановленню зловмисників та їх затриманню.
Як повідомляв УНН, у Донецькій області чоловік загинув від вибуху боєприпаси, який він приніс до дому.