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В Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор

В Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор

Киев  •  УНН

 • 8880 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Харьковской области неизвестные бросили гранату во двор жилого дома. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Событие произошло 4 мая около 13:00. В полицию обратилась 50-летняя жительница города Волчанск Харьковской области и сообщила, что во время обхода двор своего домовладения она обнаружила воронку и поврежденный шиферный забор.

Женщина также сообщила, что накануне ночью услышала хлопок на улице. Проснувшись, она вышла на улицу, но в темноте ничего не увидела.

При осмотре места происшествия специалисты взрывотехнического управления установили, что произошел взрыв гранаты "Ф-1". С места происшествия изъяты спусковой рычаг и обломки боеприпаса.

К счастью никто не пострадал.

В полиции сообщили, что по данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Полицией принимаются меры по установлению злоумышленников и их задержанию.

Как сообщал УНН, в Донецкой области мужчина погиб от взрыва боеприпасы, который он принес домой.

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