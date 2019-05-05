На Донеччині чоловік загинув від вибуху снаряду, який приніс додому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В результаті вибуху снаряду у селищі міського типу Велика Новосілка загинув 32-річний місцевий житель. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУНП Донецької області.
Вчора до Великоновосілківського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення районної лікарні доставлено 32-річного мешканця Великої Новосілки численними пораненнями голови, тіла та кінцівок.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група та керівництво Великоновосілківського відділення поліції.
Встановлено, що потерпілий за межами селища на березі річки знайшов снаряд, приніс додому та почав його розбирати, що і спричинило вибух.
Поліцейські проводять заходи щодо встановлення всіх обставин події. Вирішується питання про внесення факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України (з приміткою «нещасний випадок»).