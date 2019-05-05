В Донецкой области мужчина погиб от взрыва снаряда, который принес домой
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В результате взрыва снаряда в поселке городского типа Великая Новоселка погиб 32-летний местный житель. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Донецкой области.
Вчера в Великоновоселковского отделения полиции поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы доставлен 32-летний житель Великой Новоселки многочисленными ранениями головы, тела и конечностей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Великоновоселковского отделение полиции.
Установлено, что потерпевший за пределами поселка на берегу реки нашел снаряд, принес домой и начал его разбирать, что и привело к взрыву.
Полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой “несчастный случай”).