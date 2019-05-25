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Полиция Франции опубликовала новые фотографии подозреваемого в совершении взрыва в Лионе

Полиция Франции опубликовала новые фотографии подозреваемого в совершении взрыва в Лионе

Киев  •  УНН

 • 13829 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Французская полиция опубликовала новые фотографии и описание человека, которого подозревают в совершении взрыва на одной из пешеходных улиц в Лионе. Соответствующие кадры были распространены в Twitter полиции в субботу, отмечает УНН.

“Новые фотографии и описание человека, подозреваемого в причастности к взрыву на улице Виктора Гюго, — гласит размещенное под фотографиями сообщение. — Если у вас есть информация, помогите нам, позвоните 197”.

Также на одной из фотографий приводится описание этого человека. Так, согласно кадрам, мужчина был одет в темную рубашку с закатанными рукавами и светлые шорты-бермуды, на плечах у него был черный рюкзак.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 в Киеве) к булочной и оставил там сумку.

[ # AppelÀTémoins ACTUALISÉ] Nouvelles photos et description de l’homme suspecté d’être l’auteur de l’explosion au colis piégé à #Lyon , rue Victor Hugo.
Si vous avez des informations, #AidezNous .
Appelez le 197. pic.twitter.com/e9nUDCiWxd

— Police nationale (@PoliceNationale) 25 мая 2019 г.

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