Полиция задержала уже 4 подозреваемых в организации взрыва в Лионе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В деле подрыва взрывчатки в центре французского Лиона правоохранители задержали уже четырех человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Главный подозреваемый - 24-летний алжирский студент, изучавший информатику. Также задержали его родителей и еще одного родственника - 17 летнего ученика. Полиция также допрашивает сестру главного подозреваемого, но без меры пресечения.
По словам экспертов, взрывное устройство было маломощным, но качественным.
По данным следствия, мужчина бросил сумку с взрывчаткой возле хлебной лавки. В результате взрыва пострадали 12 человек. При этом в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, что и в терактах в Париже и Брюсселе.