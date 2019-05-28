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Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя

Подозреваемый по делу о взрыве в Лионе купил компоненты бомбы через интернет на свое имя

Киев  •  УНН

 • 9518 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе Мохамед Хишем М. приобрел необходимые для создания бомбы вещества и детали в большом интернет-магазине на свое имя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Le Parisien.

По ее информации, во время обыска в его квартире следователи обнаружили материалы, которые ранее использовали для создания взрывных устройств организаторы терактов в Брюсселе и во Франции. В истории его заказов кроме реактивов присутствовали также батарейки и микросхемы, которые могли быть использованы для удаленного подрыва. Благодаря тому, что часть элементов сработавшей 24 мая бомбы остались целы, следователи смогли провести анализ последних покупок местных жителей.

"Пока ничего не было найдено из того, что указывало бы на его связь с радикальным исламом, - приводит газета слова источника, близкого к расследованию. - После задержания он мало говорит ". Следователи также пока не выяснили, почему молодой человек решился подорвать именно то кафе на улице Виктора Гюго.

Газета уточняет, что Мохамед родился в алжирском городе Оран в 1992 году, увлекался медициной, а позже - информационными технологиями. В 2017 году он приехал во Францию к своей семье по студенческой визе и записался в Лионскую школу информатики Epitech. Директор школы в ответ на запрос газеты Le Figaro опроверг эту информацию, заявив, что подрывник никогда не учился у них. Однако студенты заявили этой же газете, что нашли профиль с похожим названием во внутренней сети и он был удален через час, после появления в СМИ упоминания школы.

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Имя Мохаммеда Хишема М. также впервые фигурирует в новостном материале. Еще днем глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал СМИ не пытаться узнать и опубликовать персональные данные подозреваемого, поскольку, по его словам, еще не все подтверждено. Он уточнил лишь, что после происшествия полиции понадобилось 72 часа на то, чтобы вычислить подозреваемого. Также, по его словам, участники расследования прослушали более 300 телефонных переговоров и пересмотрели много часов видеозаписей с городских камер наблюдения.

Напомним, по данным следствия, мужчина бросил сумку с взрывчаткой возле хлебной лавки. В результате взрыва пострадали 12 человек. При этом в Лионе использовался тот же тип взрывчатки, и в терактах в Париже и Брюсселе.

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