Задержанный за взрыв в Лионе назвал свой мотив
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. После признания подозреваемый по делу о взрыве во французском городе Лионе, которому теперь предъявлено обвинение и который помещен под стражу, объяснил свой мотив следователям. Об этом УНН сообщает со ссылкой на французский телеканал BFMTV.
Через несколько дней после взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 14 человек, в пятницу главный подозреваемый был обвинен и помещен в следственный изолятор. Находясь под стражей в полиции, он наконец объяснил следователям свой мотив.
24-летний Мохамед Хичем М., как сообщается, сначала отрицал совершение преступления, но потом признался. Следователям он сначала сказал, что "пообещал самую глубокую преданность" группировке "Исламское государство" и "признал, что бросил взрывное устройство перед пекарней в Лионе 24 мая".
Согласно информации издания, молодой человек заявил, что он выбрал целью пекарню, чтобы вызвать "чувство неуверенности" относительно "обычного" места, куда люди ходят ежедневно.
Он объясняет, что он сознательно использовал пероксид ацетона как взрывчатку, а не нитроглицерин, потому что его целью, по его словам, было не убить, а "посеять страх". Теперь следователи должны будут определить, соответствуют ли эти заявления доказательствам, найденным на месте.
Мохамед Хичем М. также сказал, что он оставил улики, чтобы полиция смогла найти его. Его цель состоит в том, чтобы радикализовать своих сокамерников, попавших в тюрьму, пишет издание. Также, по информации издания, подозреваемый, в настоящее время находящийся в тюрьме Санте в Париже, не имеет контактов с другими заключенными.
Что касается выбора даты нападения, подозреваемый сказал, что совершил этот террористический акт накануне европейских выборов 26 мая, чтобы "поднять голос крайне правых".