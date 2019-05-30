Підозрюваний у вибуху в Ліоні визнав свою провину
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Через п'ять днів після вибуху в пішохідній зоні в центрі Ліона головний підозрюваний дав свідчення. У середу, 29 травня, 24-річний студент з Алжиру зізнався у виготовленні вибухового пристрою. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
Чоловік був затриманий французькою поліцією в понеділок. Також були заарештовані його батьки і брат.
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Нагадаємо, в результаті вибуху в центрі Ліона ввечері 24 травня було поранено 13 осіб, включаючи одну дитину. Злочинець залишив в пішохідній зоні сумку з вибуховою речовиною, начинену металевим кульками і шурупами. Район НП був тимчасово оточений, місцевих жителів евакуювали.
Розслідуванням інциденту зайнялися фахівці з боротьби з терором з паризької прокуратури. Президент Франції Емманюель Макрон назвав інцидент нападом. Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух. Слідчі припускають, що злочинець використовував таку вибухову речовину, як перекис ацетону. Цю субстанцію часто використовують в терактах джихадісти.
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