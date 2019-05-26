ДНК, виявлена в ході розслідування вибуху в Ліоні, відсутня в національному реєстрі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Виявлена в ході розслідування вибуху в Ліоні ДНК відсутня у французькому автоматизованому національному реєстрі. Про це в суботу повідомив телеканал BFMTV, інформує УНН.
За його даними, зараз у слідства немає вагомих підстав вважати, що ця ДНК належить злочинцеві.
Раніше телеканал з посиланням на джерело повідомив, що на місці вибуху виявлено ДНК-слід, який може належати передбачуваному винуватцеві вибуху. Також було виявлено невелику кількість вибухівки.
Вибух, в результаті якого постраждали 13 людей, стався в п’ятницю на пішохідній вулиці Віктора Гюго в центрі Ліона. Слідчі схиляються до версії про вибух саморобного пристрою з вражаючими елементами у вигляді фрагментів цвяхів і болтів. Камери відеоспостереження на довколишніх магазинах зафіксували, як чоловік 30-35 років під’їхав на велосипеді близько 17:30 за місцевим часом (18:30 за Києвом) до булочної і залишив там сумку.
Як повідомляв УНН, поліція Франції опублікувала нові фотографії підозрюваного у скоєнні вибуху в Ліоні.