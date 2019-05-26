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ДНК, обнаруженная в ходе расследования взрыва в Лионе, отсутствует в национальном регистре

ДНК, обнаруженная в ходе расследования взрыва в Лионе, отсутствует в национальном регистре

Киев  •  УНН

 • 8728 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Обнаруженная в ходе расследования взрыва в Лионе ДНК отсутствует во французском автоматизированном национальном регистре. Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV, информирует УНН.

По его данным, в настоящий момент у следствия нет веских оснований считать, что эта ДНК принадлежит преступнику.

Ранее телеканал со ссылкой на источник сообщил, что на месте взрыва обнаружен ДНК-след, который может принадлежать предполагаемому виновнику взрыва. Также было обнаружено небольшое количество взрывчатки.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Следователи склоняются к версии о взрыве самодельного устройства с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина 30-35 лет подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 по Киеву) к булочной и оставил там сумку.

Как сообщал УНН, полиция Франции опубликовала новые фотографии подозреваемого в совершении взрыва в Лионе.

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