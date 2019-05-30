Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Через пять дней после взрыва в пешеходной зоне в центре Лиона главный подозреваемый дал признательные показания. В среду, 29 мая, 24-летний студент из Алжира признался в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Мужчина был задержан французской полицией в понедельник. Также были арестованы его родители и брат.
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Напомним, в результате взрыва в центре Лиона вечером 24 мая были ранены 13 человек, включая одного ребенка. Преступник оставил в пешеходной зоне сумку со взрывчатым веществом, начиненную металлическими шариками и шурупами. Район ЧП был временно окружен, местных жителей эвакуировали.
Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инцидент нападением. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Следователи предполагают, что преступник использовал такое взрывчатое вещество, как перекись ацетона. Эту субстанцию часто используют в терактах джихадисты.
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