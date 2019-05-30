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7 марта, 06:35 • 110927 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 137271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144551 просмотра

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6 марта, 17:07 • 130086 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину

Подозреваемый во взрыве в Лионе признал свою вину

Киев  •  УНН

 • 8467 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Через пять дней после взрыва в пешеходной зоне в центре Лиона главный подозреваемый дал признательные показания. В среду, 29 мая, 24-летний студент из Алжира признался в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Мужчина был задержан французской полицией в понедельник. Также были арестованы его родители и брат.

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Напомним, в результате взрыва в центре Лиона вечером 24 мая были ранены 13 человек, включая одного ребенка. Преступник оставил в пешеходной зоне сумку со взрывчатым веществом, начиненную металлическими шариками и шурупами. Район ЧП был временно окружен, местных жителей эвакуировали.

Расследованием инцидента занялись специалисты по борьбе с террором из парижской прокуратуры. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал инцидент нападением. Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Следователи предполагают, что преступник использовал такое взрывчатое вещество, как перекись ацетона. Эту субстанцию часто используют в терактах джихадисты.

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