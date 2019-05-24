Макрон відреагував на вибух у Ліоні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на вибух у французькому місті Ліон, в результаті якого, щонайменше, вісім осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Le Progres.
"У Ліоні відбулася атака... Станом на зараз, жертв немає, є поранені, тому я хочу висловити слова підтримки пораненим, їх сім'ям", - сказав Макрон під час інтерв'ю на YouTube-каналі блогера Hugo Décrypte.
Як повідомляв УНН, у французькому місті Ліон стався вибух, в результаті якого, щонайменше, вісім осіб отримали поранення.