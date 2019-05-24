Макрон отреагировал на взрыв в Лионе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на взрыв во французском городе Лион, в результате которого, по меньшей мере, восемь человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Progres.
"В Лионе произошла атака... По состоянию на сейчас, жертв нет, есть раненые, поэтому я хочу выразить слова поддержки раненым, их семьям", - сказал Макрон во время интервью на YouTube-канале блогера Hugo Décrypte.
Как сообщал УНН, во французском городе Лион произошел взрыв, в результате которого, по меньшей мере, восемь человек получили ранения.