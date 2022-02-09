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Затьмарення свідомості та злість: у ДБР розповіли пояснення Рябчука про розстріл нацгвардійців

Затьмарення свідомості та злість: у ДБР розповіли пояснення Рябчука про розстріл нацгвардійців

Київ • УНН

 • 25400 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Під час першого допиту підозрюваний у розстрілі нацгвардійців солдат-строковик Артемій Рябчук заявив, що під час скоєння злочину він перебував у стані затьмарення свідомості та злості. Проте згодом відмовився від своїх слів. Про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, передає УНН з посиланням на ДБР.

Цитата

"У ході допиту підозрюваний пояснив, що військову службу у вказаній частині він розпочав наприкінці жовтня 2021 року. З його слів, злочин було вчинено ним на ґрунті неуставних відносин у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалось з кінця листопада 2021 року та тривало до моменту вчинення злочину", - розповів Сухачов.

Деталі

За його словами, це виражалося у систематичному зневажливому ставленні до підозрюваного та цькуванні через його повідомлення командирам про порушення статуту військовослужбовцями під час несення служби, примушуваннями старослужбовців до виконання підозрюваним робіт з прибирання приміщень під час відпочинку у складі караулу, що приводило до знесилення його організму.

"Також підозрюваний пояснив, що безпосередньо під час вчинення злочину він перебував у такому емоційному стані, як затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення та звіт тим діям, які він вчиняв. Вказані обставини будуть перевірятись під час проведення психолого-психіатричної експертизи", - повідомив Сухачов.

Сухачов зауважив, що при цьому підозрюваний спростував застосування до нього будь-якого фізичного насильства з боку інших військовослужбовців та командирів.

Повідомили, що під час проведення освідування підозрюваного встановлено, що тілесних ушкоджень він не має, у стані алкогольного сп’яніння не перебував.

Директор ДБР зауважив, що 3 лютого 2022 року Рябчук змінив захисника та подав заяву щодо відмови від всіх показів, наданих в ході досудового розслідування.

Доповнення

27 січня у Дніпрі на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук 2001 р.н. під час видачі зброї з невстановлених причин з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік.

Внаслідок цього п’ятеро осіб загинули (четверо нацгвардійців та цивільна жінка), ще п’ятеро дістали поранення.

ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця Рябчука затримали.

Командувач Національної гвардії України Микола Балан після трагедії подав у відставку. Президент України Володимир Зеленський видав указ про його звільнення.

Рябчуку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року.

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