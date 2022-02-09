Помутнение сознания и злость: в ГБР рассказали объяснения Рябчука о расстреле нацгвардейцев

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во время первого допроса подозреваемый в расстреле нацгвардейцев солдат-срочник Артемий Рябчук заявил, что во время совершения преступления он находился в состоянии помутнения сознания и злости. Однако позже отказался от своих слов. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН со ссылкой на ГБР.