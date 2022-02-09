Помутнение сознания и злость: в ГБР рассказали объяснения Рябчука о расстреле нацгвардейцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во время первого допроса подозреваемый в расстреле нацгвардейцев солдат-срочник Артемий Рябчук заявил, что во время совершения преступления он находился в состоянии помутнения сознания и злости. Однако позже отказался от своих слов. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, передает УНН со ссылкой на ГБР.
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"В ходе допроса подозреваемый объяснил, что военную службу в указанной части он начал в конце октября 2021 года. С его слов, преступление было совершено им на почве неуставных отношений в виде психологического воздействия на него со стороны солдат старшего призыва, что началось с конца ноября 2021 года и продолжалось до момента совершения преступления", - рассказал Сухачев.
Детали
По его словам, это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле из-за его сообщения командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к истощению его организма.
"Также подозреваемый объяснил, что непосредственно во время совершения преступления он находился в таком эмоциональном состоянии, как помрачение сознания, злости, что ограничивало его осознание и отчет тем действиям, которые он совершал. Указанные обстоятельства будут проверяться во время проведения психолого-психиатрической экспертизы", - сообщил Сухачев.
Сухачев заметил, что при этом подозреваемый опроверг применение к нему какого-либо физического насилия со стороны других военнослужащих и командиров.
Сообщили, что во время проведения освидетельствования подозреваемого установлено, что телесных повреждений у него нет, в состоянии алкогольного опьянения не находился.
Директор ГБР отметил, что 3 февраля 2022 года Рябчук сменил защитника и подал заявление об отказе от всех показаний, данных в ходе досудебного расследования.
Дополнение
27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 г. р. во время выдачи оружия по неустановленным причинам из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
В результате пять человек погибли (четверо нацгвардейцев и гражданская женщина), еще пятеро получили ранения.
ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца Рябчука задержали.
Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан после трагедии подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о его увольнении.
Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 27 марта 2022 года.