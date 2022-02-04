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Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від попередніх свідчень – ДБР

Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: Рябчук відмовився від попередніх свідчень – ДБР

Київ • УНН

 • 61857 перегляди

КИЇВ. 4 лютого. УНН. Артемій Рябчук, якого підозрюють у розстрілі нацгвардійців у Дніпрі, відмовився від своїх попередніх свідчень. Про це журналісту УНН повідомили у територіальному управлінні ДБР у Полтаві, зазначивши, що на нього не тиснули психологічно.

Цитата

"Є заява, він написав, що відмовляється від попередніх свідчень. Ця заява зареєстрована та долучена до матеріалів справи. Але хочу наголосити, що це ніяк не впливає на хід досудового розслідування, адже слідство володіє достатнім масивом доказової бази", - сказали в ДБР.

Деталі

Окрім того, в ДБР спростували інформацію про вчинення щодо Рябчука психологічного тиску.

"Це не відповідає дійсності. Слідчі ДБР працюють виключно в межах чинного законодавства. Хочу наголосити, що всі слідчі дії, які проводилися з підозрюваним працівниками ДБР відбувалися за участі його захисника", - розповіли в ДБР.

Додамо

Раніше в Telegram-каналах повідомляли, що Рябчук у заяві про відмову від попередніх свідчень вказав, що давав попередні свідчення під психологічним тиском.

Контекст

27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.

Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.

Того самого дня підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно. ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл за трьома статтями ККУ.

Слідчі ДБР повідомили затриманому про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів) КК України.

28 січня Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту у СІЗО підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави.

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