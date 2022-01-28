Розстріл нацгвардійців у Дніпрі: суд заарештував стрілка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Кіровський районний суд Дніпра відправив під варту підозрюваного у розстрілі нацгвардійців в Дніпрі Артемія Рябчука без права внесення застави. Про це пише УНН із посиланням на засідання суду.
Цитата
"Застосувати щодо підозрюваного Рябчука Артемія Юрійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 березня 2022 року", — оголосив суддя.
Деталі
За рішенням суду, нацгвардієць перебуватиме під арештом у СІЗО.
Що було раніше
Прокуратура наполягала на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.
Контекст
27 січня на території Південного машинобудівного заводу (“Південмаш”) сталася трагедія.
Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Артемій Рябчук, якому не більше ніж 21 рік, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули — четверо нацгвардійців та цивільна жінка, а ще п’ятеро отримали поранення.
ДБР відкрило кримінальне провадження, кваліфікувавши розстріл у Дніпрі як умисне вбивство. Підозрюваного нацгвардійця затримали. Він здався добровільно.