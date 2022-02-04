Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от предыдущих показаний – ГБР

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле нацгвардейцев в Днепре, отказался от своих предыдущих показаний. Об этом журналисту УНН сообщили в территориальном управлении ГБР в Полтаве, отметив, что на него не давили психологически.