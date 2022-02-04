Расстрел нацгвардейцев в Днепре: Рябчук отказался от предыдущих показаний – ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Артемий Рябчук, которого подозревают в расстреле нацгвардейцев в Днепре, отказался от своих предыдущих показаний. Об этом журналисту УНН сообщили в территориальном управлении ГБР в Полтаве, отметив, что на него не давили психологически.
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"Есть заявление, он написал, что отказывается от прежних показаний. Это заявление зарегистрировано и приобщено к материалам дела. Но хочу подчеркнуть, что это никак не влияет на ход досудебного расследования, ведь следствие обладает достаточным массивом доказательной базы", - сказали в ГБР.
Детали
Кроме того, в ГБР опровергли информацию о совершении в отношении Рябчука психологического давления.
"Это не соответствует действительности. Следователи ГБР работают исключительно в рамках действующего законодательства. Хочу подчеркнуть, что все следственные действия, которые проводились с подозреваемым работниками ГБР происходили при участии его защитника", - рассказали в ГБР.
Добавим
Ранее в Telegram-каналах сообщали, что Рябчук в заявлении об отказе от прежних показаний указал, что давал предыдущие показания под психологическим давлением.
Контекст
27 января на территории Южного машиностроительного завода (“Южмаш”) произошла трагедия.
Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук, которому не более чем 21 год, во время выдачи оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате этого пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.
В тот же день подозреваемого нацгвардейца задержали. Он сдался добровольно. ГБР открыло уголовное производство, квалифицировав расстрел по трем статьям УК.
Следователи ГБР сообщили задержанному о подозрении по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов) УК Украины.
28 января Кировский районный суд Днепра отправил под стражу в СИЗО подозреваемого в расстреле нацгвардейцев в Днепре Артемия Рябчука без права внесения залога.