Заради Versace? Пітер Мюльє залишає посаду креативного директора Maison Alaïa

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 3094 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 7906 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11714 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14666 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20688 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29098 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34895 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41361 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65352 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48683 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 38729 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 43738 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 31356 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 17352 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 9964 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 3394 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 5280 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 71000 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 56445 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58755 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 2436 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 7938 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10062 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31803 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 31963 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
The New York Times
Фільм

Заради Versace? Пітер Мюльє залишає посаду креативного директора Maison Alaïa

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Пітер Мюльє йде з посади креативного директора Maison Alaïa після п'яти років. Він завершить роботу над колекцією літо-осінь 2026, прем'єра якої відбудеться на Paris Fashion Week у березні.

Заради Versace? Пітер Мюльє залишає посаду креативного директора Maison Alaïa

Французький модний дім Maison Alaïa підтвердив, що Пітер Мюльє залишає свою посаду креативного директора після п’яти років роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на WWD.

Отож, за даними джерела, Мюльє завершить роботу над колекцією літо-осінь 2026, прем’єра якої відбудеться під час Paris Fashion Week у березні. Керівництво бренду висловило подяку дизайнеру за внесок у розвиток креативного бачення дому та зміцнення його позицій на міжнародному ринку. 

Prada поглинула Versace після тривалих років перемовин03.12.25, 17:20 • 3247 переглядiв

До речі, Пітер Мюльє очолив Alaïa у 2021 році. Тоді він став першим креативним директором після смерті засновника бренду, легендарного кутюр’є Аззедіна Алаї. За час роботи він модернізував класичні силуети та укріпив впізнаваність марки у світі високої моди. 

Кадрові зміни у Versace: Креативний директор Вітале звільняється після поглинання бренду Prada04.12.25, 21:51 • 4766 переглядiв

Індустрійні джерела повідомляють, що Мюльє може перейти до італійського дому Versace, де йому можуть доручити керівництво креативним напрямком. Офіційного підтвердження від Versace поки немає. До роботи в Alaïa Мюльє співпрацював із відомим дизайнером Раффом Симонсом у таких домах, як Dior та Calvin Klein. Наразі Maison Alaïa ще не оголосив ім’я свого наступника на посаді креативного директора.

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Бренд
Christian Dior