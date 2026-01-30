Заради Versace? Пітер Мюльє залишає посаду креативного директора Maison Alaïa

Французький модний дім Maison Alaïa підтвердив, що Пітер Мюльє залишає свою посаду креативного директора після п’яти років роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на WWD.

Отож, за даними джерела, Мюльє завершить роботу над колекцією літо-осінь 2026, прем’єра якої відбудеться під час Paris Fashion Week у березні. Керівництво бренду висловило подяку дизайнеру за внесок у розвиток креативного бачення дому та зміцнення його позицій на міжнародному ринку.

До речі, Пітер Мюльє очолив Alaïa у 2021 році. Тоді він став першим креативним директором після смерті засновника бренду, легендарного кутюр’є Аззедіна Алаї. За час роботи він модернізував класичні силуети та укріпив впізнаваність марки у світі високої моди.

Індустрійні джерела повідомляють, що Мюльє може перейти до італійського дому Versace, де йому можуть доручити керівництво креативним напрямком. Офіційного підтвердження від Versace поки немає. До роботи в Alaïa Мюльє співпрацював із відомим дизайнером Раффом Симонсом у таких домах, як Dior та Calvin Klein. Наразі Maison Alaïa ще не оголосив ім’я свого наступника на посаді креативного директора.