Заради Versace? Пітер Мюльє залишає посаду креативного директора Maison Alaïa
Київ • УНН
Пітер Мюльє йде з посади креативного директора Maison Alaïa після п'яти років. Він завершить роботу над колекцією літо-осінь 2026, прем'єра якої відбудеться на Paris Fashion Week у березні.
Французький модний дім Maison Alaïa підтвердив, що Пітер Мюльє залишає свою посаду креативного директора після п’яти років роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на WWD.
Отож, за даними джерела, Мюльє завершить роботу над колекцією літо-осінь 2026, прем’єра якої відбудеться під час Paris Fashion Week у березні. Керівництво бренду висловило подяку дизайнеру за внесок у розвиток креативного бачення дому та зміцнення його позицій на міжнародному ринку.
До речі, Пітер Мюльє очолив Alaïa у 2021 році. Тоді він став першим креативним директором після смерті засновника бренду, легендарного кутюр’є Аззедіна Алаї. За час роботи він модернізував класичні силуети та укріпив впізнаваність марки у світі високої моди.
Індустрійні джерела повідомляють, що Мюльє може перейти до італійського дому Versace, де йому можуть доручити керівництво креативним напрямком. Офіційного підтвердження від Versace поки немає. До роботи в Alaïa Мюльє співпрацював із відомим дизайнером Раффом Симонсом у таких домах, як Dior та Calvin Klein. Наразі Maison Alaïa ще не оголосив ім’я свого наступника на посаді креативного директора.