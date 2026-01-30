Ради Versace? Питер Мюлье покидает пост креативного директора Maison Alaïa

Французский модный дом Maison Alaïa подтвердил, что Питер Мюлье покидает свой пост креативного директора после пяти лет работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WWD.

Итак, по данным источника, Мюлье завершит работу над коллекцией лето-осень 2026, премьера которой состоится во время Paris Fashion Week в марте. Руководство бренда выразило благодарность дизайнеру за вклад в развитие креативного видения дома и укрепление его позиций на международном рынке.

Prada поглотила Versace после долгих лет переговоров

Кстати, Питер Мюлье возглавил Alaïa в 2021 году. Тогда он стал первым креативным директором после смерти основателя бренда, легендарного кутюрье Аззедина Алайи. За время работы он модернизировал классические силуэты и укрепил узнаваемость марки в мире высокой моды.

Кадровые изменения в Versace: Креативный директор Витале увольняется после поглощения бренда Prada

Индустриальные источники сообщают, что Мюлье может перейти в итальянский дом Versace, где ему могут поручить руководство креативным направлением. Официального подтверждения от Versace пока нет. До работы в Alaïa Мюлье сотрудничал с известным дизайнером Раффом Симонсом в таких домах, как Dior и Calvin Klein. Сейчас Maison Alaïa еще не объявил имя своего преемника на посту креативного директора.