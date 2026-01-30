$42.850.08
Эксклюзив
13:54 • 3106 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 7944 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 11732 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 14687 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 20705 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29109 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34903 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41369 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65372 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48694 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Графики отключений электроэнергии
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71030 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 56475 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 58784 просмотра
Ради Versace? Питер Мюлье покидает пост креативного директора Maison Alaïa

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Питер Мюлье уходит с поста креативного директора Maison Alaïa после пяти лет. Он завершит работу над коллекцией лето-осень 2026, премьера которой состоится на Paris Fashion Week в марте.

Ради Versace? Питер Мюлье покидает пост креативного директора Maison Alaïa

Французский модный дом Maison Alaïa подтвердил, что Питер Мюлье покидает свой пост креативного директора после пяти лет работы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на WWD.

Итак, по данным источника, Мюлье завершит работу над коллекцией лето-осень 2026, премьера которой состоится во время Paris Fashion Week в марте. Руководство бренда выразило благодарность дизайнеру за вклад в развитие креативного видения дома и укрепление его позиций на международном рынке. 

Prada поглотила Versace после долгих лет переговоров03.12.25, 17:20 • 3247 просмотров

Кстати, Питер Мюлье возглавил Alaïa в 2021 году. Тогда он стал первым креативным директором после смерти основателя бренда, легендарного кутюрье Аззедина Алайи. За время работы он модернизировал классические силуэты и укрепил узнаваемость марки в мире высокой моды. 

Кадровые изменения в Versace: Креативный директор Витале увольняется после поглощения бренда Prada04.12.25, 21:51 • 4766 просмотров

Индустриальные источники сообщают, что Мюлье может перейти в итальянский дом Versace, где ему могут поручить руководство креативным направлением. Официального подтверждения от Versace пока нет. До работы в Alaïa Мюлье сотрудничал с известным дизайнером Раффом Симонсом в таких домах, как Dior и Calvin Klein. Сейчас Maison Alaïa еще не объявил имя своего преемника на посту креативного директора.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Бренд
Christian Dior