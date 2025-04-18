Запорізька область під атакою дронів рф, працює ППО
Київ • УНН
Російські війська атакують Запорізьку область ударними дронами. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про роботу сил ППО в регіоні.
Армія рф атакує Запорізьку область дронами, працюють сили ППО. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях
Додамо
Раніше голова ОВА попередив про загрозу ударних безпілотників у Запорізькій області.
Війська рф просунулися біля Котлярівки та на окремих ділянках Запорізької області - DeepState17.04.25, 02:57 • 22424 перегляди