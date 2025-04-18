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Запорожская область под атакой дронов рф, работает ПВО

Киев • УНН

 • 2064 просмотра

Российские войска атакуют Запорожскую область ударными дронами. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе сил ПВО в регионе.

Запорожская область под атакой дронов рф, работает ПВО

Армия рф атакует Запорожскую область дронами, работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах 

- сообщил Федоров.

Добавим

Ранее глава ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области.

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Антонина Туманова

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