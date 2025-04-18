Запорожская область под атакой дронов рф, работает ПВО
Киев • УНН
Российские войска атакуют Запорожскую область ударными дронами. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о работе сил ПВО в регионе.
Армия рф атакует Запорожскую область дронами, работают силы ПВО. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Работает наша ПВО. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
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Ранее глава ОВА предупредил об угрозе ударных беспилотников в Запорожской области.
Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState17.04.25, 02:57 • 22418 просмотров