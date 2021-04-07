Запорізька область опинилася на межі "червоної" зони

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Запорізька область може потрапити у "червону" зону за епідемічною небезпекою поширення COVID-19. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, якого цитує пресслужба Запорізької ОДА, передає УНН.

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Олексій Чернишов повідомив, що "на сьогодні у Запорізької області, на жаль, наявні всі шанси для переходу до "червоної зони". "Тому медична система має бути готовою та спроможною реагувати на будь-які нештатні ситуації", - цитує міністра пресслужба.

Деталі

Як доповів директор Департаменту охорони здоров’я ОДА Олексій Кулинич, у регіоні продовжує спостерігатися тенденція до зростання захворюваності. Кількість випадків за добу протягом останніх 2 тижнів збільшилася більш ніж у 2,5 рази.

Також зростають показники госпіталізації пацієнтів. Станом на сьогодні в області розгорнуто 2625 ковідних ліжок. На цей час функціонує 2359 точок для забезпечення ліжок киснем, із яких 1541 – централізовані точки подачі кисню та 818 – кисневі концентратори.

Міністр наголосив на необхідності збільшення обсягів тестувань, а також нарощування потужностей медичних закладів регіону. "Необхідно збільшувати охоплення ПЛР-тестами, додавати нові ліжка, запускати централізовані мережі подачі кисню. Крім того, найбільш ефективним методом протидії COVID-19 є вакцинація, тому слід форсувати її проведення", - зазначив Чернишов.

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух підкреслив, що в області пришвидшено кампанію з імунізації населення – щодоби робиться до 700 щеплень відповідно до дорожньої карти. Залишками препарату вакцинують громадських діячів та осіб з вразливих верств населення. Всього в області від початку кампанії першу дозу вакцини отримали 11 507 людей.

Окремо під час наради обговорювались питання фінансової підтримки підприємців та найманих працівників, які можуть зазнати збитків у випадку введення “червоної зони”. Керівники міст Запорізької області зазначили, що в бюджетах не передбачені видатки на ці цілі. Однак місцева влада у випадку посилення карантину буде шукати дієві засоби підтримки підприємців.

Доповнення

За рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС на Івано-Франківщині, в Чернівецькій, Чернігівській, Житомирській, Закарпатській, Київській, Львівській, Миколаївській, Сумській та Одеській областях запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. У Києві ввели фактично локдаун до 16 квітня.

За даними МОЗ, у "червоній" зоні станом на 7 квітня - 11 регіонів України, у "помаранчевій" - 13 регіонів, і ще одна область - Херсонська - у "жовтій" зоні.

Водночас, за оновленими даними, рівень госпіталізації в 60 на 100 тис. населення перевищено у всіх без виключення регіонах України.

Найвищий показник COVID-госпіталізацій у Хмельницькій (129,0, менше, ніж напередодні), Миколаївській (113,6, більше, ніж напередодні) областях та у Києві (113,5, менше, ніж напередодні).

Що стосується Запорізької області, то тут останні три дні спостерігалося зростання COVID-госпіталізацій - до 77,4 на 100 тис. населення.

Додамо, перевищення показника рівня госпіталізації в 60 на 100 тис. населення, за визначенням уряду, свідчить про погіршення епідситуації у регіоні і є одним із критеріїв для встановлення "помаранчевого" або "червоного" рівня епіднебезпеки щодо поширення COVID-19 у регіоні.

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.

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