Запорожская область оказалась на грани "красной" зоны

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Алексей Чернышев сообщил, что "сегодня у Запорожской области, к сожалению, есть все шансы для перехода в "красную зону". "Поэтому медицинская система должна быть готова и в состоянии реагировать на любые нештатные ситуации", - цитирует министра пресс-служба.

Детали

Как доложил директор Департамента здравоохранения ОГА Алексей Кулинич, в регионе продолжает наблюдаться тенденция к росту заболеваемости. Количество случаев за сутки в течение последних 2 недель увеличилось более чем в 2,5 раза.

Также растут показатели госпитализации пациентов. На сегодня в области развернуто 2625 ковидных коек. В настоящее время функционирует 2359 точек для обеспечения коек кислородом, из которых 1541 - централизованные точки подачи кислорода и 818 - кислородные концентраторы.

Министр подчеркнул необходимость увеличения объемов тестирования, а также наращивания мощностей медицинских учреждений региона. "Необходимо увеличивать охват ПЦР-тестами, добавлять новые кровати, запускать централизованные сети подачи кислорода. Кроме того, наиболее эффективным методом противодействия COVID-19 является вакцинация, поэтому следует форсировать ее проведение", - отметил Чернышов.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух подчеркнул, что в области ускоренно кампанию по иммунизации населения - ежесуточно проводится до 700 прививок в соответствии с дорожной картой. Остатками препарата вакцинируют общественных деятелей и лиц из уязвимых слоев населения. Всего в области с начала кампании первую дозу вакцины получили 11 507 человек.

Отдельно во время совещания обсуждались вопросы финансовой поддержки предпринимателей и наемных работников, которые могут понести убытки в случае введения "красной зоны". Руководители городов Запорожской области отметили, что в бюджетах не предусмотрены расходы на эти цели. Однако местные власти в случае усиления карантина будут искать действенные средства поддержки предпринимателей.

Дополнение

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве ввели фактически локдаун до 16 апреля.

По данным Минздрава, в "красной" зоне по состоянию на 7 апреля - 11 регионов Украины, в "оранжевой" - 13 регионов, и еще одна область - Херсонская - в "желтой" зоне.

При этом, по обновленным данным, уровень госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен во всех без исключения регионах Украины.

Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (129,0, меньше, чем накануне), Николаевской (113,6, больше, чем накануне) областях и в Киеве (113,5, меньше, чем накануне).

Что касается Запорожской области, то последние три дня наблюдался рост COVID-госпитализаций - до 77,4 на 100 тыс. населения.

Добавим, превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления "оранжевого" или "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.