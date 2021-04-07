Запорожская область оказалась на грани "красной" зоны

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 53251 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 74149 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110391 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 145910 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196079 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193656 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280017 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328353 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157901 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143180 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

При каких условиях в США будут открыты для возобновления переговоров с Украиной: Волц ответил

3 марта, 17:27 • 32204 просмотра
Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

Трамп не хочет, чтобы Зеленский ушел в отставку - министр торговли США

3 марта, 17:57 • 26860 просмотра
Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

Двух украинских пилотов осудили в россии к длительным срокам заключения в рамках дел о "терактах"

3 марта, 18:02 • 23081 просмотра
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 20464 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 38145 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 328354 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 281568 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 436672 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 402566 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 385739 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 107715 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 186798 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 214954 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 194852 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 280017 просмотра
Актуальное
Запорожская область оказалась на грани "красной" зоны

Запорожская область оказалась на грани "красной" зоны

Киев  •  УНН

 • 13112 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Запорожская область может попасть в "красную" зону по эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, которого цитирует пресс-служба Запорожской ОГА, передает УНН.

Цитата:

Алексей Чернышев сообщил, что "сегодня у Запорожской области, к сожалению, есть все шансы для перехода в "красную зону". "Поэтому медицинская система должна быть готова и в состоянии реагировать на любые нештатные ситуации", - цитирует министра пресс-служба.

Детали

Как доложил директор Департамента здравоохранения ОГА Алексей Кулинич, в регионе продолжает наблюдаться тенденция к росту заболеваемости. Количество случаев за сутки в течение последних 2 недель увеличилось более чем в 2,5 раза.

Также растут показатели госпитализации пациентов. На сегодня в области развернуто 2625 ковидных коек. В настоящее время функционирует 2359 точек для обеспечения коек кислородом, из которых 1541 - централизованные точки подачи кислорода и 818 - кислородные концентраторы.

Министр подчеркнул необходимость увеличения объемов тестирования, а также наращивания мощностей медицинских учреждений региона. "Необходимо увеличивать охват ПЦР-тестами, добавлять новые кровати, запускать централизованные сети подачи кислорода. Кроме того, наиболее эффективным методом противодействия COVID-19 является вакцинация, поэтому следует форсировать ее проведение", - отметил Чернышов.

Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух подчеркнул, что в области ускоренно кампанию по иммунизации населения - ежесуточно проводится до 700 прививок в соответствии с дорожной картой. Остатками препарата вакцинируют общественных деятелей и лиц из уязвимых слоев населения. Всего в области с начала кампании первую дозу вакцины получили 11 507 человек.

Отдельно во время совещания обсуждались вопросы финансовой поддержки предпринимателей и наемных работников, которые могут понести убытки в случае введения "красной зоны". Руководители городов Запорожской области отметили, что в бюджетах не предусмотрены расходы на эти цели. Однако местные власти в случае усиления карантина будут искать действенные средства поддержки предпринимателей.

Дополнение

По решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, в Ивано-Франковской, в Черновицкой, Черниговской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской и Одесской областях введен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В Киеве ввели фактически локдаун до 16 апреля.

По данным Минздрава, в "красной" зоне по состоянию на 7 апреля - 11 регионов Украины, в "оранжевой" - 13 регионов, и еще одна область - Херсонская - в "желтой" зоне.

При этом, по обновленным данным, уровень госпитализации в 60 на 100 тыс. населения превышен во всех без исключения регионах Украины.

Самый высокий показатель COVID-госпитализаций в Хмельницкой (129,0, меньше, чем накануне), Николаевской (113,6, больше, чем накануне) областях и в Киеве (113,5, меньше, чем накануне).

Что касается Запорожской области, то последние три дня наблюдался рост COVID-госпитализаций - до 77,4 на 100 тыс. населения.

Добавим, превышение показателя уровня госпитализации в 60 на 100 тыс. населения, по определению правительства, свидетельствует об ухудшении эпидситуации в регионе и является одним из критериев для установления "оранжевого" или "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 в регионе.

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоCOVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы