Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) роз'яснили, як передати іншому власнику чи залишити за собою номерний знак автомобіля під час перереєстрації. Про це повідомляє УНН.

В МВС зазначили, що під час продажу транспортного засобу автовласники не завжди бажають передавати номерні знаки іншим особам, особливо, якщо це символічна комбінація цифр.

Їх можливо зберегти в сервісному центрі МВС та надалі закріпити за іншим своїм автомобілем. Також є можливість залишити номерний знак за транспортним засобом, яким користуватиметься новий власник

Зазначається, що при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС за згодою обох сторін наявний номерний знак можливо залишити за транспортним засобом.

У квітні український автопарк поповнили 210 автобусів: які марки купували найчастіше

Там нагадали, що номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – платні номерні знаки державної реєстрації, можливо передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Тобто, якщо під час перереєстрації транспортного засобу, за яким вони закріплені, покупець виявить бажання отримати такі ж платні номерні знаки, йому потрібно буде сплатити вартість за цю комбінацію цифр сервісному центру МВС.

Якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, – сплачувати за них ще раз не вимагається. Це стосується іншого з подружжя, батьків, дітей (за умови підтвердження родинних зв’язків відповідним документом)