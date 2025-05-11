Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС
Київ • УНН
В МВС роз'яснили правила передачі номерних знаків при продажу авто. Номер можна залишити за авто або закріпити за іншим своїм авто. Передача номерів безкоштовна, крім платних номерних знаків.
У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) роз'яснили, як передати іншому власнику чи залишити за собою номерний знак автомобіля під час перереєстрації. Про це повідомляє УНН.
Деталі
В МВС зазначили, що під час продажу транспортного засобу автовласники не завжди бажають передавати номерні знаки іншим особам, особливо, якщо це символічна комбінація цифр.
Їх можливо зберегти в сервісному центрі МВС та надалі закріпити за іншим своїм автомобілем. Також є можливість залишити номерний знак за транспортним засобом, яким користуватиметься новий власник
Передача номерних знаків
Зазначається, що при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС за згодою обох сторін наявний номерний знак можливо залишити за транспортним засобом.
Номер від попереднього до нового власника передається безоплатно, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр
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Там нагадали, що номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – платні номерні знаки державної реєстрації, можливо передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Тобто, якщо під час перереєстрації транспортного засобу, за яким вони закріплені, покупець виявить бажання отримати такі ж платні номерні знаки, йому потрібно буде сплатити вартість за цю комбінацію цифр сервісному центру МВС.
Якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, – сплачувати за них ще раз не вимагається. Це стосується іншого з подружжя, батьків, дітей (за умови підтвердження родинних зв’язків відповідним документом)
Оформлення договору купівлі-продажу ТЗ
Для оформлення договору купівлі-продажу до сервісного центру МВС необхідно подати пакет документів:
- паспорт;
- ідентифікаційний код (РНОКПП);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (тільки для продавця).
"Вартість послуги з перереєстрації із видачею нового номерного знака з безоплатною комбінацією коштує 1240 грн: послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 540 грн, номерний знак – 350 грн", - зазначається у роз'ясненні.
В МВС додали, що послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.
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