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Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС

Київ • УНН

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В МВС роз'яснили правила передачі номерних знаків при продажу авто. Номер можна залишити за авто або закріпити за іншим своїм авто. Передача номерів безкоштовна, крім платних номерних знаків.

Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України (МВС) роз'яснили, як передати іншому власнику чи залишити за собою номерний знак автомобіля під час перереєстрації. Про це повідомляє УНН.

Деталі

В МВС зазначили, що під час продажу транспортного засобу автовласники не завжди бажають передавати номерні знаки іншим особам, особливо, якщо це символічна комбінація цифр.

Їх можливо зберегти в сервісному центрі МВС та надалі закріпити за іншим своїм автомобілем. Також є можливість залишити номерний знак за транспортним засобом, яким користуватиметься новий власник

- йдеться у повідомленні МВС.

Передача номерних знаків

Зазначається, що при оформленні договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС за згодою обох сторін наявний номерний знак можливо залишити за транспортним засобом.

Номер від попереднього до нового власника передається безоплатно, окрім номерних знаків із відповідною комбінацією цифр

- уточнили в МВС.

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Там нагадали, що номерні знаки з відповідною комбінацією цифр – платні номерні знаки державної реєстрації, можливо передавати лише за умови оплати їхньої вартості. Тобто, якщо під час перереєстрації транспортного засобу, за яким вони закріплені, покупець виявить бажання отримати такі ж платні номерні знаки, йому потрібно буде сплатити вартість за цю комбінацію цифр сервісному центру МВС.

Якщо номерні знаки з визначеною комбінацією цифр залишаються за авто, яке переходить родичам, – сплачувати за них ще раз не вимагається. Це стосується іншого з подружжя, батьків, дітей (за умови підтвердження родинних зв’язків відповідним документом)

- деталізували в МВС.

Оформлення договору купівлі-продажу ТЗ

Для оформлення договору купівлі-продажу до сервісного центру МВС необхідно подати пакет документів:

  • паспорт;
    • ідентифікаційний код (РНОКПП);
      • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (тільки для продавця).

        "Вартість послуги з перереєстрації із видачею нового номерного знака з безоплатною комбінацією коштує 1240 грн: послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 540 грн, номерний знак – 350 грн", - зазначається у роз'ясненні.

        В МВС додали, що послуги в територіальних підрозділах надаються за попередньою реєстрацією в системі Е-Запис або в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

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        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

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