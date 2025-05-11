Як передати номерний знак авто при перереєстрації: інструкція від МВС

В Министерстве внутренних дел Украины (МВД) разъяснили, как передать другому владельцу или оставить за собой номерной знак автомобиля во время перерегистрации. Об этом сообщает УНН.

Детали

В МВД отметили, что при продаже транспортного средства автовладельцы не всегда желают передавать номерные знаки другим лицам, особенно если это символическая комбинация цифр.

Их возможно сохранить в сервисном центре МВД и в дальнейшем закрепить за другим своим автомобилем. Также есть возможность оставить номерной знак за транспортным средством, которым будет пользоваться новый владелец - говорится в сообщении МВД.

Передача номерных знаков

Отмечается, что при оформлении договора купли-продажи в сервисном центре МВД по согласию обеих сторон имеющийся номерной знак можно оставить за транспортным средством.

Номер от предыдущего к новому владельцу передается безвозмездно, кроме номерных знаков с соответствующей комбинацией цифр - уточнили в МВД.

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Там напомнили, что номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр – платные номерные знаки государственной регистрации, возможно передавать только при условии оплаты их стоимости. То есть, если во время перерегистрации транспортного средства, за которым они закреплены, покупатель изъявит желание получить такие же платные номерные знаки, ему нужно будет оплатить стоимость за эту комбинацию цифр сервисному центру МВД.

Если номерные знаки с определенной комбинацией цифр остаются за авто, которое переходит родственникам, – платить за них еще раз не требуется. Это касается другого из супругов, родителей, детей (при условии подтверждения родственных связей соответствующим документом) - детализировали в МВД.

Оформление договора купли-продажи ТС

Для оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД необходимо подать пакет документов:

паспорт;

идентификационный код (РНОКПП);

свидетельство о регистрации транспортного средства (только для продавца).

"Стоимость услуги по перерегистрации с выдачей нового номерного знака с безвозмездной комбинацией стоит 1240 грн: услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 540 грн, номерной знак – 350 грн", - отмечается в разъяснении.

В МВД добавили, что услуги в территориальных подразделениях предоставляются по предварительной регистрации в системе Е-Запись или в терминале самообслуживания, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Напомним

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