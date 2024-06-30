Запорізька область оголосила день жалоби після смертельної ворожої атаки у Вільнянську: загинуло 7 осіб, серед них 3 дітей
Київ • УНН
30 червня в Запорізькій області було оголошено день жалоби після того, як в результаті російської атаки на Вільнянськ загинуло 7 осіб, у тому числі 3 дітей, і ще 31 людина отримала поранення.
30 червня у Запорізькій області оголошено день жалоби за загиблими через ворожий удар по Вільнянську. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Нагадаємо
Ворожі сили країни-терориста завдали удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. На жаль, унаслідок даної агресії було вбито 7 людей, з яких 3 дітей, та поранено 31 особу, із них 8 дітей. Крім того, зафіксовано пошкодження інфраструктурного об'єкту.
Невимовний біль. Співчуття сімʼям загиблих. Світ має зупинити терориста
Ворожий удар по Вільнянську: 7 людей загинули і 31 особа отримали травми30.06.24, 00:01 • 26227 переглядiв