30 июня в Запорожской области объявлен день траура по погибшим из-за вражеского удара по Вольнянску. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Напомним

Вражеские силы страны-террориста нанесли удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. К сожалению, в результате данной агрессии были убиты 7 человек, из которых 3 детей, и ранены 31 человек, из них 8 детей. Кроме того, зафиксировано повреждение инфраструктурного объекта.

Неописуемая боль. Соболезнования семьям погибших. Мир должен остановить террориста - заявил Иван Федоров.

Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы