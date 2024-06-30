Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы
Киев • УНН
7 человек, в том числе 2 детей, погибли и 31 человек, в том числе 8 детей, получили ранения в результате вражеского обстрела города Вольнянск, Запорожская область, Украина.
В Вольнянске завершены поисково-спасательные операции. К сожалению, в результате вражеского удара по городу погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 31 человек, включая 8 детей, получили травмы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
По информации, спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области.
Следовательно, в результате обстрела погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 31 человек, из них 8 детей, получили травмы.
Поисково-спасательные операции уже завершены. На месте происшествия работали спасатели, полицейские, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.
Напомним,
Сегодня страна-террорист нанесла удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые. Кроме того, был поврежден инфраструктурный объект.
Количество травмированных из-за обстрела Вольнянска возросло до 23 человек, 7 человек погибли, из них 2 детей - ГСЧС29 июня 2024, 18:47 • 28466 просмотров