Вражеский удар по Вольнянску: 7 человек погибли и 31 человек получили травмы

В Вольнянске завершены поисково-спасательные операции. К сожалению, в результате вражеского удара по городу погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 31 человек, включая 8 детей, получили травмы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

По информации, спасатели ликвидировали последствия вражеского удара по городу Вольнянск Запорожской области.

Следовательно, в результате обстрела погибли 7 человек, среди них 2 детей. Еще 31 человек, из них 8 детей, получили травмы.

Поисково-спасательные операции уже завершены. На месте происшествия работали спасатели, полицейские, медики, парамедики и сотрудники Отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины.

Напомним,

Сегодня страна-террорист нанесла удар по городу Вольнянск в Запорожском районе. К сожалению, есть погибшие и раненые. Кроме того, был поврежден инфраструктурный объект.

Количество травмированных из-за обстрела Вольнянска возросло до 23 человек, 7 человек погибли, из них 2 детей - ГСЧС