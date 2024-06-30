Ворожий удар по Вільнянську: 7 людей загинули і 31 особа отримали травми
Київ • УНН
7 осіб, у тому числі 2 дітей, загинули та 31 особа, у тому числі 8 дітей, отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Вільнянськ, Запорізька область, Україна.
У Вільнянську завершені пошуково-рятувальні операції. На жаль, внаслідок ворожого удару по місту загинули 7 осіб, серед них 2 дітей. Ще 31 особа, включаючи 8 дітей, отримали травми. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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За інформацією, рятувальники ліквідували наслідки ворожого удару по місту Вільнянськ Запорізької області.
Відтак, у результаті обстрілу загинули 7 людей, серед них 2 дітей. Ще 31 особа, з них 8 дітей, отримали травми.
Пошуково-рятувальні операції вже завершено. На місці події працювали рятувальники, поліцейські, медики, парамедики та співробітники Загону швидкого реагування Товариства Червоного Хреста України.
Нагадаємо
Сьогодні країна-терорист завдала удару по місту Вільнянськ у Запорізькому районі. На жаль, є загиблі та поранені. Крім того, було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Кількість травмованих через обстріл Вільнянська зросла до 23 осіб, 7 людей загинуло, з них 2 дітей - ДСНС29.06.24, 21:47 • 54575 переглядiв